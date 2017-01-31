01.02.2017 02:56:44

Japonya'da kundaklama modası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yetişkinlerin tedavi için bebek gibi kundaklandıkları belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Japonya'nın başkenti Tokyo'da yetişkinlerin bir bebek gibi kundaklandığı tedavi amaçlı egzersiz olan otonamaki terapisi moda haline geldi.

Reuters'ın haberine göre otonamaki, ebe olarak çalışan Nobuko Vatanabe tarafından geliştirildi. Vatanabe'ye göre kundaklama, doğum sonrası kalça, omuz ve sırt bölgelerinde ağrı hisseden yetişkinlere yardımcı oluyor.

Terapiye katılanlar sırtüstü yatıp bacaklarını kırarak göğsüne doğru çekiyor, ardından kafaları dahil tüm vücutları büyük bir beze sarılıyor. Bu durumda hafif şekilde sallanarak 20 dakika bekliyorlar.

Otonamaki terapisine katılan bir kadın, "Bezin içi sıcak ve tüm vücutta belli bir his vardı. Daha önce böyle bir şey hissetmedim" diye konuştu.

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