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Japonlardan Türkiye'ye dev yatırım
14.07.2017 12:28:21

Japonlardan Türkiye'ye dev yatırım

Japonya'nın en büyük grupları arasında yer alan Sojitz, Türkiye'de dev bir yatırıma hazırlanıyor. Firma sağlık sektöründe 1.8 milyar dolarlık yatırım için bir Türk şirketle ortaklık yaptı.

Japon şirket Sojitz, Türkiye'de inşaat ve yönetim de dahil olmak üzere sağlık sektöründe yeni bir girişime başlıyor. Bloomberg'in haberine göre Sojitz, 1.8 milyar dolarlık proje için Türk bir şirketle ortaklık kurdu. Japon şirketin ortaklıktaki payı ise yüzde 30 olacak.

Aralarında Sumitomo Mitsui'nin de olduğu bankalar şirkete yatırım projesi için finansman sağlıyor.

Kim bu Türk şirket?

Japon devinin ortaklık yapacağı şirket ise Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Sağlık. Konu ile ilgili olarak her iki kurum geçtiğimiz yılın sonunda Rekabet Kurulu'na başvurmuştu.

Buna göre Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'nin tek kontrolünde bulunan İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş.'nin yüzde 30 oranındaki hissesi Sojitz Hospital'e devredilmişti.

Ancak o dönem her iki şirketin ne kadarlık bir yatırım yapacağı açıklanmamıştı.

Şehir Hastaneleri

Rönesans Sağlık, Türkiye genelinde yapılan şehir hastanelerine ilgisi ile biliniyor. Şirket Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Afyon, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'da inşa edilecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri'nin inşa edilmesi ve işletilmesine yönelik kamu ihalelerini kazanmıştı.

Yaklaşık 3.2 milyon metrekare inşaat alanına ve 9 bin 500 yatak kapasitesine sahip olan bu projeler tamamlandığında, 25 yıllık bir süre boyunca Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilecek.

33 milyar dolarlık dev Sojitz

Japon Sojitz 2003 yılında kurulmuş olarak gözükmesine karşın ortaklarının tarihi çok eskiye gidiyor. 1874 yılında kurulan Suzuki/Nissho ile 1862 yılında kurulan Iwai Sangyo Co, 1968 yılında faaliyetlerini birleştirerek Nissho Iwai Corporation adında bir şirket kurdular. Bu şirket ile 1862 yılında kurulan Nichimen Corporation ile 2003 yılında birleşti ve Japon devi Sojitz doğdu.

Otomotiv, havacılık, sağlık, altyapı, enerji, kimya, gıda, tarım ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren grubun geçen seneki cirosu 33 milyar dolar olarak gerçekleşti.


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    Japonlardan Türkiye'ye dev yatırım
    Japonlardan Türkiye'ye dev yatırım
    Japonya'nın en büyük grupları arasında yer alan Sojitz, Türkiye'de dev bir yatırıma hazırlanıyor. Firma sağlık sektöründe 1.8 milyar dolarlık yatırım için bir Türk şirketle ortaklık yaptı.
    14.07.2017 12:28:21
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