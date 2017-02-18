18.02.2017 12:17:09

Jandarmanın terör operasyonu kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler'de bir eve yapılan baskında 10 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler'de bir eve yapılan baskında 10 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.Sosyal medya platformlarında , terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan şahıslara yönelik çalışma yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U. isimli bir şahsı tespit etti. Şahsın paylaşım yaptığı İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna semtindeki evin örgüt evi olabileceği değerlendiren ekipler, sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyonda M.U isilmi şahsın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların tamamının Van'ın Başkale ilçesinden İstanbul'a geldikleri belirlendi. Evde yapılan aramada ayrıca (13) adet cep telefonu ve (1) adet içerisinde PKK terör örgütü ile ilgili notlar yazılı olan not defteri de ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.