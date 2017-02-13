13.02.2017 20:23:40

Jandarmanın hassasiyeti ikiz aracı ortaya çıkardı

Düzce'de otoyolda seyreden ikiz araç, jandarmanın hassasiyeti ile ortaya çıkartıldı.

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Düzce'de otoyolda seyreden ikiz araç, jandarmanın hassasiyeti ile ortaya çıkartıldı.Edinilen bilgilere göre, E.G.'nin kullandığı 48 RS 425 plakalı kamyonet, Otoyol Düzce kesiminde 3 yol köprü mevkiinde plaka sorgulama sisteminde trafikten men olarak sisteme takıldı. Uyarıyı dikkate alan Düzce Jandarma Alay Komutanlığı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, peşine düştükleri aracı kısa sürede yakaladı. Yakalanan kamyonetin şasi numarasının silindiğini gören ekipler, aracın yapılan detaylı sorgusunda aynı model ve tip bir başka aracın Bolu'da yediemin otoparkında olduğunu belirlediler. Jandarma ekipleri ikiz aracı da trafikten men ederek otoparka çektiler. Plakanın gerçekte hangi araca ait olduğu bilirkişi raporunun ardından ortaya çıkacak.