03.05.2017 11:09:05

Jandarmadan sürücülere uyarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıttı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıttı.Trafik Haftası münasebetiyle Boğazköy mevkiinde uygulama yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı trafik timi, sürücülere trafik güvenliği, araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması, azami hır sınırları ve yol güvenliği hususunda ikazda bulundu. Ekipler, sürücülere trafikle alakalı çeşitli broşürler dağıttı.Ekipler tarafından sürücülere verilen broşürlerde, "Kavşaklara, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine, demiryolu geçitlerine, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, dar köprü ve menfezlerde yol yapım, bakım, onarım çalışmaları olan yerlerde, kaygan, kavisli, gevşek malzemeli zemin gibi yol kesimlerinde lütfen hızınızı azaltın. Gideceğiniz yere erken ulaşmaya çalışmak, hiç ulaşamama riskini almaya, sevdiklerinizi sizsiz bırakmaya değer mi? Hızını düşür, ömrünü uzat İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içindeki bölünmüş karayollarında hız sınırlarını 32 km/s'e kadar arttırmaya yetkilidir. Hızınız 90 km/saat iken; fren pedalına basıncaya kadar geçen 1 saniye içerisinde aracınız 25 metre yol almaktadır. Seyir halindeyken bir sürücünün görüş açısı, 40 kilometre hızla giderken 100 derece, 130 kilometre hızla giderken ise 30 derecedir" denildi.