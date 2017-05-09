10.05.2017 09:57:15

Jandarmadan sahtecilere eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrol basımı ve sahte içki imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Matbaa görünümü verilen adreslerde binlerce sahte içki etiketi ve korsan kitap bandrolü ile yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrol basımı ve sahte içki imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Matbaa görünümü verilen adreslerde binlerce sahte içki etiketi ve korsan kitap bandrolü ile yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki etiketi ve sahte TAPDK bandrolü basımı yapan şahıslar ile sahte içki imalatı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Avcılar, Bağcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzünde bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan operasyonlarda 160 bin adet çeşitli markalara ait sahte içki etiketi, sahte içki etiketi ve sahte bandrol yapımında kullanılan kalıp ve klişeler, 20 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı logolu korsan kitaplara basılan sahte bandrol, 10 bin 900 adet sahte TAPDK bandrolü, 250 litre şişelemeye hazır sahte rakı, çeşitli markalara ait 156,8 litre votka, çeşitli markalara ait 101,5 itre viski, 25 bin adet marka etiket, 400 adet rakı ibareli şişe kapağı, 20 litre sahte rakı ile 574 adet 2'lik boş rakı şişesi ele geçirildi.Sahte Matbaada Sahte İçki EtiketiJandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerin, matbaa görünümünde sahte içki etiketi basımı yapan yerler olduğu ortaya çıktı. Devasa baskı makineleri bulunan iş yerindeki makinelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu değerlendirildi. Sahte matbaadaki 4 baskı makinesi, 4 bilgisayar kasası ve 1 elektrik güç trafosuna el konuldu.Operasyonlarda, V.Ç., A.A., S.E., Ü.A. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Olayın bağlantıları araştırılıyor.