01.02.2017 15:21:17

Jandarmadan odun hırsızlarına suçüstü

Eskişehir'de bir depoda bulunan 2 ton odunu kamyonete yükleyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Eskişehir'de bir depoda bulunan 2 ton odunu kamyonete yükleyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Olay, gece saatlerinde Eskişehir-Sarıcakaya yolunda yaşandı. Burada bir depoda bulunan 2 ton meşe odunu, 2 şahıs tarafından kamyonete yüklendiği esnada jandarma ekipleri suçüstü yaptı. Kamyonete ve meşe odunlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.