14.02.2017 14:01:15

Jandarmadan Kula'da 'Huzur Uygulaması'

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, huzur uygulaması gerçekleştirdi.

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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, huzur uygulaması gerçekleştirdi.Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede huzur uygulaması yapıldı. Uygulamayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta bizzat yönetirken, 4 asayiş, 2 trafik ekibi olmak üzere 29 kişilik ekip katıldı. Ekipler asayiş uygulamasında araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Uygulamada 166 aracın plakası sorgulanırken, 639 şahısa da GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca suç unsuru bulunan sürücülere ceza kesildi.Jandarma ekipleri tarafından ayrıca 14 iş yerinde de denetim yapıldı.