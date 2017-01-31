31.01.2017 18:33:59
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsünde, Suriye uyruklu bir kadının valizinden 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsünde, Suriye uyruklu bir kadının valizinden 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, şehirler arası bir yolcu otobüsünü kontrol için durdurdu. Kontrollerde ekipler, Suriye uyruklu Esra İbrahim isimli kadının valizinde 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Suriyeli kadın, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
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