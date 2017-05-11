11.05.2017 13:15:33

Jandarmadan huzurevine anlamlı ziyaret

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan personel, Anneler Günü öncesi huzurevine ziyarette bulundu.

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Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan personel, Anneler Günü öncesi huzurevine ziyarette bulundu.İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Bekir Uzun ile subay ve astsubaylardan oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevine gelerek huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Etkinliğin yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirten yetkililer, huzurevinde yaşayan ve fazla ziyaretçisi olmayan anneleri memnun etmek amacıyla huzurevini ziyaret ettiklerini belirtti.Ziyarette huzurevinin erkek sakinleri de unutulmadı, jandarma personeli onların da sıkıntılarını, anılarını dinleyerek farklı bir gün geçirmelerine vesile oldu.Huzurevinde yaşayan annelerden Hikmet Deniz, ziyaretten çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutlu oldum, ailemde asker olduğu için özellikle onlarla birlikte olmak çok mutlu etti beni. Böyle ziyaretlerde yalnız kalmadığımızı hissediyoruz. Zaten buralarda kalan insanlar biz hep ziyaretçi bekliyoruz. Bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.Huzurevi sakinlerinden Metin Tetik de, "Bizi ziyarete gelenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biz yaşlıların devamlı ziyaretçi beklediğimizi arkadaşlarımız, çocuklarımız, ailemiz bilsinler ve bizleri yalnız bırakmamaya çalışsınlar. Çok memnun olduk askerlerimiz sağ olsun. Her zaman yanımızda oldukları için onlara çok müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.