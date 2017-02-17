17.02.2017 14:47:34

Jandarmadan hırsızlara suçüstü

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan 3 şahsı kömür ocağında yakaladı.

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Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan 3 şahsı kömür ocağında yakaladı.Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 kişi, maden ocağında görüldü. Şahıslar, kömür çalma girişiminde bulunması üzerine, jandarma ekiplerinin yaptığı baskın sonucu yakalandı. Gözaltına alınan B.B, L.B ve B.G hakkında soruşturma başlatıldı. B.G. isimli şahsın ise daha önce define ararken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.