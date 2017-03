03.03.2017 16:55:46

Jandarmada duygulandıran yemin töreni

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi eğitimini tamamlayan 366. kısa dönem erlerin yemin töreni yapıldı. 80 erin yemin ettiği törende, aileler de duygu dolu anlar yaşadı. Törenin ardından askerler ve aileler, bol bol hasret giderdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi eğitimi gören 366. kısa dönem erlerin yemin töreni yapıldı. Hava şartları dolayısıyla Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan törene; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile il protokolü ve aileler katıldı. Tören askerlerin yemin etmesiyle başladı. Ardından konuşan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, böylesine anlamlı bir törene katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Binlerce yıldır kurduğu medeniyetlerle dünyaya yön veren Türk milletinin bu başarısının altında şüphesiz ki etkin, caydırıcı, saygın, güçlü bir orduya sahip olması yatmaktadır. Bu üstün başarılarını günümüze kadar taşıyan şerefli ordumuz, bugün de sahip olduğu yetişmiş insan gücü, üstün teknolojik donanım ve modern teçhizatıyla dünyanın sayılı orduları arasında yer almaktadır. Savunma sanayimizdeki gelişmelerle birlikte yerli araç, yerli teçhizatımızı kullanır hale gelen kahraman ordumuz, ulusal ve uluslararası alanda sergilemiş olduğu üstün başarılarıyla dosta güven, düşmana korku ve endişe vermeye devam etmektedir. Milletimizin askeri yükümlülüğü bulunan her ferdi Peygamber ocağı olarak gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çatısı altında vatan hizmetini yerine getirmekte ve milletimiz evlatlarını askere bayram coşkuyla uğurlamaktadır. Bu vatan büyük fedakarlık ve kahramanlıklarla, uğruna şehadetlerin verildiği, ecdadımızın bizlere en büyük hediyesidir. Bu aziz milletin her ferdinin en büyük gayesi bizlere emanet edilen bu vatana sahip çıkarak sonsuza kadar yaşatmaktır" diye konuştu."Terör örgütleri asla emellerine ulaşamayacaklardır""Binlerce yıldır bu cennet vatanı kendine yurt edinmiş bu aziz milletin, birliğine ve bu topraklar üzerinde egemen olan devletimizin bekasına yönelik içeriden ve dışarıdan hain saldırılar yapılmaktadır" diyen Çakacak, "Türk milleti inancı, dini, dili ne olursa olsun söz konusu vatan olduğunda vatan için canı pahasına mücadele eder. Elbette içeriden veya dışarıdan gelen bir saldırı karşısında en büyük güvencimiz milletimizin bağrından çıkan ve bugün çatısı altında gururla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gelir. 15 Temmuz gecesi şerefli silahlı kuvvetlerimiz içerisine gizlenmiş hainler eliyle milletimizin birliğine ve milletimizin bekasına kastetmeye çalıştılar. Ancak bu hainler yine en sert cevabı yine silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerinden aldılar. Aziz milletimiz de 7'den 70'e kadınından erkeğine meydanlara çıkarak bu hainlerin önüne bedenlerini siper ettiler. Milletimiz 15 Temmuz gecesi de milletimizin kardeşliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedef alan hainlerin bu emellerine asla ulaşamayacaklarını en güçlü bir şekilde haykırdı. Elbette içeriden ve dışarıdan gerçekleşen saldırılar bugün de devam etmektedir. Taşeron olarak görev yapan terör örgütleriyle hain emellerini gerçekleştirmek için milletimizi ve devletimizi hedef almaya devam etmektedirler. Ancak bu terör örgütleri asla emellerine ulaşamayacaklardır" ifadelerini kullandı.Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ise, "Tarihi zaferlerle dolu Türk ulusunun bir ferdi olarak her durumda ve şartta bu yemine hayat boyu bağlı kalmak her asker için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ettiğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün tam olarak simgesidir. Bu kısa eğitim sürecinde askerliğin temel esaslarıyla, yüzlerce yıldır gelen görev ve yükümlülüklerimizi öğrendiniz. Temel eğitim, bundan sonra göreceğiniz eğitim ve askerlik yaşantınız için nefer olacaktır. Yemin ederek Jandarma Genel Komutanlığı saflarına katıldınız. Andınızın ülkemize, jandarma teşkilatına ve ailenize hayırlı olmasını dilerim" dedi.Konuşmaların ardından askerler Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosunun eşliğinde jandarma marşını söyledi. Ardından aileler ile askerler buluştu. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, askerler ve aileler bol bol hasret giderdi.