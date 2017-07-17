17.07.2017 14:48:50

Jandarma önünde şüpheli araç paniği

Konya'da, İl Jandarma Komutanlığı önüne bırakılan, içinde kabloların bulunduğu şüpheli araç bomba köpeği Kont ile arandıktan sonra çekildi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki Konya İl Jandarma Komutanlığının önünde bulunan kaldırımda park halinde olan ve ön plakası bulunmayan araçtan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, 42 AP 871 plakalı şüpheli otomobil içerisinden bagaja doğru giden kablolar görünce aracın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bomba köpeği "Kont" araca giderek araçta inceleme yaptı. Kont'un incelemesinin ardından araçta herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldıktan sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Araç güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.