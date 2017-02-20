20.02.2017 11:04:25

Jandarma narkotik köpekleriyle uygulama yaptı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluslararası D-100 Karayolunda 2 narkotik köpeği ile yol kontrol ve arama uygulaması yaptı.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluslararası D-100 Karayolunda 2 narkotik köpeği ile yol kontrol ve arama uygulaması yaptı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uluslararası D-100 Karayolunda yol kontrol ve arama noktasında, jandarma ekibi, asayiş timleri, trafik ve köpek timi ile zırhlı araçların desteğiyle yol kontrol ve aramalar yaparak kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele ediyor. Kontrollerde sürücüler ve araçlar kontrol edilirken, narkotik köpekleri de araçları didik didik aradı.Yapılan kontrol noktasını ziyaret eden Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, güvenlik birimlerinden çalışmalar ile ilgili bilgiler aldıktan sonra kendilerine kolaylık dileyerek, bir süre çalışmaları yerinde takip etti.Öte yandan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.