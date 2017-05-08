09.05.2017 09:41:18

Jandarma kaçak içkiye geçit vermedi

Zonguldak'ta bir iş yerinde kaçak içki satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, iş yeri sahibinin evinde yapılan aramada 77 şişe kaçak içki ele geçirdi. İş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

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Zonguldak'ta bir iş yerinde kaçak içki satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, iş yeri sahibinin evinde yapılan aramada 77 şişe kaçak içki ele geçirdi. İş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Eceler köyünde K.K.'nın (65) işlettiği iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine incelemede kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda 15 şişe viski, 1 şişe 1.5 litrelik rakı, 4 şişe bir litrelik rakı, 18 şişe 70 cl rakı, 20 şişe 50 cl rakı, 19 şişe 35 cl olmak üzere toplam 77 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. K.K.'ya 5 bin 20 TL idari para cezası kesildi. Vergi Dairesi denetim uzmanlarınca da iş yeri sahibine fatura almamaktan bin 919 lira idari para cezası uygulandı. K.K. kaçak içkileri H.Y.'den (30) aldığını ifade etti. Yakalanan kaçak içkilere de el konuldu. İşyeri sahibi K.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.