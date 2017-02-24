24.02.2017 16:44:05

Jandarma ekiplerinden huzur uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güvenin sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak Adıyaman'da ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.Yapılan uygulamalar kapsamında 769 kişinin GBT sorgulaması ve üst araması, 94 araçta arama yapıldı.Yapılan aramalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.