16.02.2017 16:09:08
Jandarma devriyesinin dikkati iki suçluyu yakalattı
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma devriyesi tarafından yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranan zanlı ile yanında bulunan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma devriyesi tarafından yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranan zanlı ile yanında bulunan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk görevi esnasında 3 hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal ve 1 hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan şüpheli G.G. ve yanında bulunan a.t'yi yakaladı.
Yakalanan şahısların yanında çalıntı olduğu değerlendirilen 100 litre zeytinyağı ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. G.G. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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