16.02.2017 16:09:08

Jandarma devriyesinin dikkati iki suçluyu yakalattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma devriyesi tarafından yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranan zanlı ile yanında bulunan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma devriyesi tarafından yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranan zanlı ile yanında bulunan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gelen bir ihbarı değerlendiren Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk görevi esnasında 3 hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal ve 1 hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan şüpheli G.G. ve yanında bulunan a.t'yi yakaladı.Yakalanan şahısların yanında çalıntı olduğu değerlendirilen 100 litre zeytinyağı ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. G.G. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.