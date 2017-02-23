24.02.2017 09:03:44

Jandarma'dan Yıldırım operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım'da asayiş ve huzur operasyonu yaptı.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım'da asayiş ve huzur operasyonu yaptı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 200 personelin katılımıyla dün gece asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Samanlı ve Vakıf Mahalleleri'nde 16 işyerinde arama yapılırken, 1105 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Trafik ekipleri de yol kontrolüne katılarak 530 aracı kontrol ettiler. Operasyonda 3 aranan şahıs yakalanırken, 13 araca trafik cezası uygulandı, eksikleri bulunan 11 araç da trafikten men edildi.Yetkililer, şehrin asayiş ve huzuru için bu tür operasyonların süreceğini belirttiler.