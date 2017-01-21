21.01.2017 22:17:31

Jandarma'da artık başörtüsü serbest

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan personele uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı

Konuyu Twitter hesabından duyuran Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Bugünden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan personelin başörtüsü yasağı kaldırıldı. Elhamdülillah" diye yazdı.





"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personel, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. Ayrıca resmi olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek.

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