13.02.2017 19:50:24

Jandarma aracı bahçeye uçtu

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında jandarma aracı bir evin bahçesine uçtu.

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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında jandarma aracı bir evin bahçesine uçtu.Balıkesir'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Atatürk Mahallesi Sinan Sokak'ta 10 DCF 44 ve 10 U 3495 plakalı araçlar ile jandarma aracı çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, jandarma aracı ise bir evin bahçesine uçtu. Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı engellerken, polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.