Jan Olde Riekerink: 'İkinci yarı şampiyon olacak şekilde mücadele edeceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 'İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz" dedi.Galatasaray'da ligin 16. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesi gerçekleşen antrenmanın ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Hollandalı çalıştırıcı, "Sezonun ilk devresinin son maçından önce 3'ncü sıradayız. Amacımız birinci olmaktı ama bu maça odaklandık ve iyi bir şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Sezonun da bundan sonrasına dair iyi bir mesaj vermek istiyoruz" dedi.Eto'o ile Galatasaray arasında çıkan transfer haberleri ile alakalı sorulan soruya ise Riekerink, "Bunlar söylenti öyle bir şey yok" cevabını verdi.Transfer sorusuDevre arasında takıma transfer yapılıp yapılmayacağı hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Biz sezon başından beri yönetimle ve scout ekibimizde takımın durumu ile ilgili olasılıklarla ilgili takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili toplantılar yapıyoruz. Burada da amaç yapılacak şeylere hazırlıklı olmak. Bildiğimiz gibi bizim bu sene finansal kısıtlamalarımız var. Eğer bu durum içerisinde kalmayı başarırsak tabi ki stoper mevkinde 6 stoper ile başladık sezon başında. Salih ve Koray'ın sakatlıkları oldu. Chedjou Afrika Kupası'na gidecek. Serdar sakatlandı. Bize Hakan ve Semih kaldı. Nigel, Ajax'ta da burada da stoperde oynamıştı ama biz herhangi bir olasılık olması ve bütçe dahilinde kalmasıyla alakalı bu mevkiye transfere hazırız" açıklamalarında bulundu."İşler iyi giderken her şey kolaydır"İlk devreyi değerlendiren Riekerink, "Puan açısından Başakşehir beklentilerin de üzerine çıktı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerimiz olacağını biliyorduk. Onların Avrupa kupası mücadelesi olacağını hesaplamıştık. Ya birinci ya da çok yakın bir yerde ilk devreyi bitiririz diye planladık. Daha iyi olabilirdi durum. Takıma bazı şeyleri vermeyi başardık saha içerisinde. Ancak eksikler de oluyor. Ancak son maçlarda düzeltmeye çalışıyoruz eksikleri. Mükemmel denen yere gitmek için her zaman ilerlenecek bir yol vardır zaten. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Çok iyi başlangıç yapmıştık. Sonra kötü döneme girdik. Ardından takım toparlandı ve birliğimizin aynası gibi oldu. İşler iyi giderken her şey kolaydır. İşler kötüye gittiğinde orada nasıl reaksiyon verdiğiniz önemlidir. Biz birlik olmayı ve ayağa kalkmayı başardık. Birinci olmak istiyorduk, başaramadık ilk devre ama bu bağlamda takımımdan mutluyum" dedi.Osmanlıspor maçında gelen eleştirilerOsmanlıspor ile geçen hafta oynanan maçta yaptığı değişiklikler ile alakalı yapılan eleştiriler sorulan Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu:"Osmanlı maçında skor 2-2'ye geldiğinde rakip uzun oyuncu aldı ve ben de bunu karşılamak adına Chedjou'yu oyuna aldım. Örneğin Semih'in çıkıp gol atması var o maçta. Eğer değişiklikler eleştiriliyorsa en iyi 11 ile çıktığımız ve bazen değişiklik yapmadığımız da görülebilir.""İlk 3 maçı kazanmamız gerekiyordu"Son 5 maçta 13 puan hesaplarıyla alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Gerçekçi bir plandı 5 maçta 13 puan. Osmanlı'ya geçen sene Galatasaray 3-2 kaybetmişti. İlk 3 maçı kazanmamız gerekiyordu. Alanya maçını da kazanırsak istediğimiz hesabı tutturuyoruz. İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu."Burası harika bir ülke"Dün Vodafone Arena'da gerçekleşen Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçı hakkında konuşan Riekerink, "Dünkü organizasyon harikaydı. Şehitler için çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Cumhurbaşkanının da söylediği gibi burası harika bir ülke. Bu ülkenin reaksiyonundan dolayı insanları kutluyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.