SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Jan Olde Riekerink: 'İkinci yarı şampiyon olacak şekilde mücadele edeceğiz'
23.12.2016 14:36:58

Jan Olde Riekerink: 'İkinci yarı şampiyon olacak şekilde mücadele edeceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 'İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray'da ligin 16. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesi gerçekleşen antrenmanın ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı çalıştırıcı, "Sezonun ilk devresinin son maçından önce 3'ncü sıradayız. Amacımız birinci olmaktı ama bu maça odaklandık ve iyi bir şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Sezonun da bundan sonrasına dair iyi bir mesaj vermek istiyoruz" dedi.

Eto'o ile Galatasaray arasında çıkan transfer haberleri ile alakalı sorulan soruya ise Riekerink, "Bunlar söylenti öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Transfer sorusu

Devre arasında takıma transfer yapılıp yapılmayacağı hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Biz sezon başından beri yönetimle ve scout ekibimizde takımın durumu ile ilgili olasılıklarla ilgili takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili toplantılar yapıyoruz. Burada da amaç yapılacak şeylere hazırlıklı olmak. Bildiğimiz gibi bizim bu sene finansal kısıtlamalarımız var. Eğer bu durum içerisinde kalmayı başarırsak tabi ki stoper mevkinde 6 stoper ile başladık sezon başında. Salih ve Koray'ın sakatlıkları oldu. Chedjou Afrika Kupası'na gidecek. Serdar sakatlandı. Bize Hakan ve Semih kaldı. Nigel, Ajax'ta da burada da stoperde oynamıştı ama biz herhangi bir olasılık olması ve bütçe dahilinde kalmasıyla alakalı bu mevkiye transfere hazırız" açıklamalarında bulundu.

"İşler iyi giderken her şey kolaydır"

İlk devreyi değerlendiren Riekerink, "Puan açısından Başakşehir beklentilerin de üzerine çıktı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerimiz olacağını biliyorduk. Onların Avrupa kupası mücadelesi olacağını hesaplamıştık. Ya birinci ya da çok yakın bir yerde ilk devreyi bitiririz diye planladık. Daha iyi olabilirdi durum. Takıma bazı şeyleri vermeyi başardık saha içerisinde. Ancak eksikler de oluyor. Ancak son maçlarda düzeltmeye çalışıyoruz eksikleri. Mükemmel denen yere gitmek için her zaman ilerlenecek bir yol vardır zaten. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Çok iyi başlangıç yapmıştık. Sonra kötü döneme girdik. Ardından takım toparlandı ve birliğimizin aynası gibi oldu. İşler iyi giderken her şey kolaydır. İşler kötüye gittiğinde orada nasıl reaksiyon verdiğiniz önemlidir. Biz birlik olmayı ve ayağa kalkmayı başardık. Birinci olmak istiyorduk, başaramadık ilk devre ama bu bağlamda takımımdan mutluyum" dedi.

Osmanlıspor maçında gelen eleştiriler

Osmanlıspor ile geçen hafta oynanan maçta yaptığı değişiklikler ile alakalı yapılan eleştiriler sorulan Jan Olde Riekerink, şöyle konuştu:

"Osmanlı maçında skor 2-2'ye geldiğinde rakip uzun oyuncu aldı ve ben de bunu karşılamak adına Chedjou'yu oyuna aldım. Örneğin Semih'in çıkıp gol atması var o maçta. Eğer değişiklikler eleştiriliyorsa en iyi 11 ile çıktığımız ve bazen değişiklik yapmadığımız da görülebilir."

"İlk 3 maçı kazanmamız gerekiyordu"

Son 5 maçta 13 puan hesaplarıyla alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Gerçekçi bir plandı 5 maçta 13 puan. Osmanlı'ya geçen sene Galatasaray 3-2 kaybetmişti. İlk 3 maçı kazanmamız gerekiyordu. Alanya maçını da kazanırsak istediğimiz hesabı tutturuyoruz. İkinci yarı şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçları almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Burası harika bir ülke"

Dün Vodafone Arena'da gerçekleşen Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçı hakkında konuşan Riekerink, "Dünkü organizasyon harikaydı. Şehitler için çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Cumhurbaşkanının da söylediği gibi burası harika bir ülke. Bu ülkenin reaksiyonundan dolayı insanları kutluyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Akdeniz'de kar ve fırtına
Akdeniz'de kar ve fırtına
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kar, Hatay ve Osmaniye'de ise fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
23.12.2016 14:52:00
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, doktorların da aralarında yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı.
23.12.2016 14:49:29
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker’e alınmayacak
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker’e alınmayacak
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
23.12.2016 14:34:44
HDP'den Prvin Buldan açıklaması
HDP'den Prvin Buldan açıklaması
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile ilgili açıklama yaptı.
23.12.2016 14:33:15
Uludağ'da kar kalınlığı 117 cm
Uludağ'da kar kalınlığı 117 cm
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.
23.12.2016 14:21:15
'Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti'
'Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti'
BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve böylece Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.
23.12.2016 14:18:22
Meksika'daki havai fişek mağdurlarına yardım sözü
Meksika'daki havai fişek mağdurlarına yardım sözü
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, başkent Meksiko'da üç gün önceki patlamada harap olan havai fişek çarşısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.
23.12.2016 14:17:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
TSK, El Bab'da neden ÖSO'dan daha çok kayıp veriyor?
TSK, El Bab'da neden ÖSO'dan daha çok kayıp veriyor?
TSK'dan El Bab yalanlaması
TSK'dan El Bab yalanlaması
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Rize'de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı
Rize'de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı
NATO’dan Afganistan Hamlesi
NATO’dan Afganistan Hamlesi
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
Milas THK 225 bin bağış topladı
Milas THK 225 bin bağış topladı
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları