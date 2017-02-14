14.02.2017 14:09:46

İznik Kooperatifi'nde birlik beraberlik coşkusu

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin Olağan Mali Genel Kurulu'na birlik beraberlik damga vurdu. Toplam 726 ortağın katıldığı Genel Kurul'da tüm maddeler oy birliği ile kabul edilirken, İznik'in geleceği için önemli yatırım kararları alındı.

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İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin Olağan Mali Genel Kurulu'na birlik beraberlik damga vurdu. Toplam 726 ortağın katıldığı Genel Kurul'da tüm maddeler oy birliği ile kabul edilirken, İznik'in geleceği için önemli yatırım kararları alındı.Marmarabirlik'e bağlı 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin, 2015-2016 iş yılı Olağan Mali Genel Kurulu, İznik Kooperatifi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Ahmet Kaynak'ın divan başkanı, Kenan Zengin, Serkan Acar ve Ali Rıza Arıkan'ın divan üyesi seçildiği Genel Kurul'a birlik beraberlik mesajları damga vurdu. Toplam 726 ortağın katıldığı Genel Kurul'da tüm maddeler oy birliği ile kabul edilirken, İznik'in geleceği için önemli yatırım kararları alındı.İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ergün Sürücü, açılış konuşmasında, İznik Kooperatifi olarak, 2016-2017 ürün alım kampanyasının başladığı 23 Ekim'den 13 Ocak'a kadar 29 milyon 953 bin TL karşılığında 6 bin 82 ton alım gerçekleştirdiklerini söyledi.Sürücü, "Ortaklarımız kampanya döneminde en büyük sıkıntıyı ürün teslim ederken yaşıyordu. Yoğunluk olan köylerde alımları gece yaptık, merkez alımlarını ise sabah erken saatte ve daha fazla alım kapısı açarak yaptık, böylece alım kuyruklarını kaldırmış olduk. Ortaklarımız artık kooperatife ürün teslim ederken, parasını alırken, diğer işlemlerini yaparken kooperatifte izdiham yaşamıyor, sıkıntı çekmiyor, içi rahat. Çünkü işlerin düzenli yürütüldüğünü, ayrımcılık, adam kayırmacılık yapılmadığını görüyor" diye konuştu.Ortakların borcunu erteledikSürücü, yoğun kar yağışı ve zeytin sineği zararı nedeniyle üreticinin büyük mağduriyet yaşadığına işaret ederek, zarar gören ortakların ödeyemedikleri gübre ve ilaç borçlarını ertelediklerini bildirdi. Ürün alımları biter bitmez gübre ve göztaşı dağıtımına da başladıklarını vurgulayan Sürücü, verimi artırmak ve maliyetleri azaltmak için Ziraat Odası ile yapılan protokol kapsamında ortakların yüzde 20 indirimle toprak ve yaprak analizi yaptırabileceğini söyledi.Sürücü, İznik Kooperatifi bünyesinde kurulacak soğuk hava deposu ve meyve-sebze paketleme tesisinin işletilmesi için İznik ZEYKOP AŞ'yi kurduklarını belirterek, 5 bin ton kapasiteli tesisin bölgenin ve ortakların geleceği açısından faydalı olacağını söyledi. İznik Kooperatifi'nin yüksek işlem hacmi, yüksek cirosu, kapasitesi, delege sayısı ve karlılığı ile Marmarabirlik'e bağlı en büyük kooperatif olduğunu ifade eden Sürücü, "Hedefimiz, İznik Kooperatifi'ni gelecek nesillerimize en güçlü şekilde, en iyi şartlarda bırakabilmektir. Kooperatifçilik birlik beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.373 milyon TL ciro rekor ihracatMarmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da Marmarabirlik'in köklü bir değişim süreci yaşadığını belirterek, "2016 yılında yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen yılsonunda 34 bin ton toplam ürün satışı gerçekleştirilmiş ve 373 milyon TL ciro elde edilmiştir. Bunun yanında 50 ülkeye yapılan 6 bin 100 ton ihracatla Marmarabirlik'in tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Ayrıca her geçen gün daha da büyüyen Marmarabirlik, İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı araştırmaya göre, üretimden satışta Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 382. sırada yerini almıştır. Bu gurur ortaklarımızındır" diye konuştu.Asa, 2017 yılında yapılması planlanan kar payı dağıtımına ilişkin değerlendirmede de bulunarak, "Kar payı dağıtımının, Marmarabirlik'in en geç nisan ayında yapılacak ilk Genel Kurulunda alınacak kararla gerçekleşeceğini müjdelemek isterim. Kendi öz kaynaklarımızla kar payı dağıtımı yapılacaktır. Kar payı dağıtımıyla birlikte kooperatifçilik ruhu geri dönecek, ortaklarımızın yıllardır beklentisi gerçekleşmiş olacaktır. Kar payının büyük ya da küçük miktarlarda olmasından ziyade kooperatifçilik ilkeleri gereğince çok önemli bir adım atılmış olacak ve dolayısıyla kar payı dağıtımının ortaklarımızın kurumlarına olan bağlığını artıracağını ve kooperatiflerine sahip çıkmalarına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.Asa, Marmarabirlik'in 2016 yılında yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen kampanya döneminde 31 bin 500 ton ürün aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Marmarabirlik olarak ihtiyacımız olan miktarı ortaklarımızın havuzundan karşılamayı hedefliyoruz. Böylece bir taraftan Marmarabirlik'in ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan da ortaklarımızın havuzdaki ürünü değer kazanmış olacaktır. Kısaca Marmarabirlik üretimden hasada, hasattan havuza kadar her zaman üreticinin yanındadır ve bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir."