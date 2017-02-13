13.02.2017 21:22:02

İznik Gölü sazlıklarında yangın

İznik Gölü'nde sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

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İznik Gölü'nde sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, İznik Çakırca köyünde göldeki sazlıklarda saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının balıkçı barınağına yakın bir yerde olmasından dolayı kayıklar açığa götürüldü.Yaklaşık 10 gün önce de Çakırca ve Boyalıca arasında bulunan sazlık alan yanmıştı.