21.02.2017 19:00:21

İznik'e yeni emniyet amiri

İznik İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman oldu.

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İznik İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman oldu.Siirt'in Eruh ilçesinde 2 yıldır görev yapan Emniyet Amiri Bedri Yaman'nın tayini İznik'e çıktı. Yaman, bugün İznik Emniyet Müdür Vekili olarak görevine başladı. Meslekte 25 yılını dolduran Bedri Yaman, sırasıyla Zonguldak, Van, İzmir, Manisa, Sivas ve Eruh ilçesinde göre yaptı. 50 yaşında olan Bedri Yaman evli ve 3 çocuk babası.