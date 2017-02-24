24.02.2017 12:06:24

İznik'e sebze alım merkezi

Bursa'nın İznik Belediyesi, Mahmudiye kırsal mahallesine sebze ve meyve alım merkezi yapıyor.

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Bursa'nın İznik Belediyesi, Mahmudiye kırsal mahallesine sebze ve meyve alım merkezi yapıyor.Belediye Başkanı Osman Sargın, yapımı tamamlanan yaş sebze ve meyve alım merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. 5 bölümden oluşan merkez 350 metrekarelik kapalı alana sahip.Merkez ve taşra mahallelerinde kırsal kalkınmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Osman Sargın, "Yaş sebze ve meyve alım merkezini 2017 Mart ayında hizmete sunacağız. Çiftçilerimiz ilk mahsullerini burada değerlendirecek. Müstahsil ve tüccarlarımızı Mahmudiye'de buluşturacağız. hayırlı uğurlu olsun" dedi.Prefabrik çelik konstrüksiyondan yapılan yaş sebze ve meyve alım merkezi, araçlara kolaylık olması için rampa üzerine inşa edildi. Çevre düzenlemesinin ardından açılış yapılacak.