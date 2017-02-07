07.02.2017 17:50:49

İznik'e kültür merkezi ve huzurevi

İznik Belediyesi Meclisinin şubat ayı toplantısı yapıldı.

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İznik Belediyesi Meclisinin şubat ayı toplantısı yapıldı.Belediye Başkanı Osman Sargın'ın başkanlığında toplanan meclis 14 gündem maddesini görüştü. Sargın, "Sazlık yangını ile araştırmalar devam ediyor. ve İznik'te 14 yangın vanası var. Hepsi çalışıyor. Sokak hayvanları üzerinden İznik'i kirletmek isteyenler var. Yasa gereği bir veteriner almdık. Yaşanan olaylar hakkında gerekli çalışmalar sürüyor. Yaptığımız hizmetlerde her birinizin katkısı büyük. Ankara görüşmelerimizde kültür merkezi projesine destek geldi. İnşallah belediye hizmet binası ve kültür merkezi, huzurevi projeleri mayıs ayı sonunda tamamlanacak. Sahil çalışmalarımız devam ediyor. Kumsallarımız ve yeşil alanlarımız artıyor. Gelecekte hep birlikte bu eserler ile iftihar edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikte İznik'i imar ediyoruz" diye konuştu.