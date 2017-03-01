01.03.2017 13:22:03

İzmit'te yol ve kaldırım tamir ihalesi

İzmit Belediyesi'nde kırsal alanlarda alt yapın çalışması sırasında bozulan parke yol ve kaldırımların yapım ihalesi yapıldı.

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İzmit Belediyesi'nde kırsal alanlarda alt yapın çalışması sırasında bozulan parke yol ve kaldırımların yapım ihalesi yapıldı.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çayırköy, Yassıbağ, Sarışeyh, Orhaniye, Şahinler, Arpalık, İhsaniye, Kulmahmut ve Fethiye köylerinde bozulan parke yol ve kaldırımların yapımı için açılan ihaleye 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 693 bin 176 lira olan ihalede en yüksek teklif 581 bin 311 TL olarak verilirken en düşük teklif ise 428 bin 561 TL teklif verdi. İşin yapım süresi 120 gün olan ihaleye katılan firmaların teklifleri değerlendirilip önümüzdeki günlerde karar verilecek.