01.02.2017 10:53:40

İzmit'te yeşil alanlar budanıyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alanlarda budama çalışması gerçekleştiriyor.

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İzmit Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alanlarda budama çalışması gerçekleştiriyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında budama çalışması yapıyor. Parklarda, yeşil alanlarda ve yol kenarlarında bulunan ağaçlar ile süs bitkilerini budama çalışmasının devam etiğini söyleyen yetkililer, "Budama işlem özellikle kar yağışlarından ağaçların zarar görmemesi bakımından yararlı oluyor" dediler.