30.12.2016 10:47:40

İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyet geçirilen mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulunun protokol anlaşması imzalandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyet geçirilen mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulunun protokol anlaşması imzalandı.Milli Eğitim Bakanlığının genelgesine göre her ilçede oluşturulması istenen ve kısa adı MTOYK olan' mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu' protokolü taraflar arasında imzalandı. İzmit Öğretmen Evi'nde yapılan imza törenine İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit Belediye Başkan yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Muhammed Coşkun Güler, İş Kur İl Müdür yardımcısı Engin Gülmez, Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Barosu Başkan Vekili Ali Yıldırım Sezer, İzmit Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Damla Tosun, İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Naci Dabak, KOTO Genel Sekreteri Mert Alnıpak katıldı.Protokol görüşmelerinin ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "İzmit Belediye Başkanımıza Dr. Nevzat Doğan, her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanında olmuştur. Asli görevimiz olmamasına rağmen İzmit Belediyesi, eğitim kurumlarına destek olmayı kendisine görev kabul eden bir belediyeyiz. Türkiye'de ilk kez okul hizmet masasını kuran ve okulların ihtiyaçlarını karşılayan İzmit Belediyesi olarak bu protokolün içinde bulunmaktan mutluyuz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitme desteğimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.