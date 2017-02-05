05.02.2017 13:17:13

İzmit'te iş kurmak isteyen gençlere destek

İzmit Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Genç Girişimciler Merkezi, kendi işini kurmak isteyen yeni adresi oldu.

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İzmit Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Genç Girişimciler Merkezi, kendi işini kurmak isteyen yeni adresi oldu.İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve Kadıköy mahallesi Turan Güneş caddesi üzerinde bulunan Genç Girişimciler Merkezi, 18-30 yaş arası gençlere girişimcilik olgusunun kazandırılması ve kendi işini kurmak isteyen gençlere yol gösterilmesine olanak sağlıyor.Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Koordinatör Enis Göçer, " İzmit Belediyesi olarak, genç girişimcilerin rekabet edebilirliklerini arttırmak için kuluçka merkezi görmekteyiz. Bilişim ve bilişim sistemleri alanında şirket kuracak olan gençler, belirli kriterlerden geçtikten sonra merkezimizde firmalarını kurmaktadır. Halen 8 girişimcimiz merkezimizin imkanlarından yararlanmaktadır. Kuluçka dönemini geçiren girişimciler ise, bir yıl sonra rekabet edebilir ve kendi iş yeri giderlerini karşılayabilir duruma gelmektedir" dedi.