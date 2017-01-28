29.01.2017 11:00:17

İzmit'te geri dönüşüm çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi, kullanılmış araç lastikleri toplayarak bunların geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

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İzmit Belediyesi, kullanılmış araç lastikleri toplayarak bunların geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında geçen bir ay içinde 30 tona yakın kullanılmış araç lastiği toplandı.Yetkililer, kullanılmış araç lastiklerinin boş alanlara atılmamasını isteyerek, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği gereğince şehrimizde lastik işiyle uğraşan 50 den fazla işyeriyle anlaşma yaptık. Anlaşma sayesinde araç lastiklerinin çevreye atılmasının da önüne geçilmiş oldu. Anlaşma yaptığımız işyerleri, ellerindeki kullanılmış lastikleri yönetmelik gereği lisanslı firmaya teslim ediyor. Böylelikle de çevre kirliliğinin önüne geçerken bu lastiklerin geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar sağlamış oluyoruz" diye konuştular.