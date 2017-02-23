23.02.2017 12:08:19

İzmit'te ağaçlar budanıyor

İzmit Belediye ilçe genelindeki ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

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İzmit Belediye ilçe genelindeki ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik yerlerindeki ağaç budama çalışmaları devam ediyor.Yetkililer, budama çalışmasını parklarda, yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve ihtiyaç duyulan yerlerde yapıldığını belirterek, " Her işin bir zamanı olduğu gibi budama da belirli zamanlarda yapılıyor. 4-5 ay önce başlattığımız budama çalışmasını Mart ayında sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü, Mart ayı ağaçların tomurcuklanma zamanı. Ağaçların tomurcuklanıp, uyanma zamanlarında budama yapmak doğru değil. Biz de ağaç budama işini birkaç hafta içinde sonlandıracağız" dediler.