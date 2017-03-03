03.03.2017 15:34:59

İzmit Belediyesinden ihale duyurusu

İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkında bulunan çay bahçesi ve Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokaktaki TOKİ Üniversite konutlarının karşısındaki büfenin kiralanması için ihale yapacak.

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İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkında bulunan çay bahçesi ve Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokaktaki TOKİ Üniversite konutlarının karşısındaki büfenin kiralanması için ihale yapacak.İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkında bulunan çay bahçesinin kiralama ihalesinin 8 Mart çarşamba günü yapılacağı açıklandı. İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, daha önceden de birkaç kez ihaleye çıkartılan Yeni Cuma çay bahçesi 10 bin TL aylık muhammen bedelle kiraya verilecek. 3 yıl süreli ve peşin olacak kiralama ihalesiyle ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü saat 16.00'ya kadar müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.Yetkililer, aynı gün Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'taki TOKİ Üniversite konutlarının karşısındaki büfenin de aylık bin 750 lira muhammen bedelle kiralanacağını bildirdiler. Buradaki büfenin de 3 yıllık ve peşin olacağı öğrenildi.