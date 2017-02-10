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10.02.2017 11:19:52
İzmit Belediyesi'nden kiralık ATM yerleri
İzmit Belediyesi, şehrin değişik yerlerinde ATM yerlerini kiraya verecek.
İzmit Belediyesi, şehrin değişik yerlerinde ATM yerlerini kiraya verecek.
Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Halkevi yanındaki benzinlikte 2 adet, Yahya Kaptan mahallesi Arastapark'ta 4 adet, Yenişehir mahallesindeki 2 adet ATM yeri ihaleyle kiraya verilecek. ATM yerleriyle ilgilenen banka yetkililerinin Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.
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