30.12.2016 12:24:12

İzmit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İzmit Belediyesi ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği işbirliğiyle verilen evde bakım hizmeti, yüzlerce kişinin yüzünü güldürüyor.

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İzmit Belediyesi ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği işbirliğiyle verilen evde bakım hizmeti, yüzlerce kişinin yüzünü güldürüyor.İzmit Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen evde bakım hizmeti, İzmit sınırları içinde ikamet eden kişisel bakımını yerine getiremeyen, bakanı-bakıcısı olmayan yatalak hastaların, banyo, saç-tırnak kesimi, tıraş gibi kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Ayda 180-185 arası hastanın bakımı yerine getirilen hizmette en önemli prensibin hastanın memnuniyeti olduğunu söyleyen ilgililer, "Sertifikalı, tecrübeli ve özenle seçilen ekibimizce güler yüz, şefkat ve mahremiyet duygusu ile hastaların bakımı gerçekleştiriliyor. Bizim için en büyük ödül bir Allah razı olsun denilmesidir" dediler.