02.02.2017 11:11:31

İzmit Belediyesi'nden asansör kazası açıklaması

İzmit Belediyesi'nden Kent Konut 3.Etap'ta meydana gelen asansör kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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İzmit Belediyesi'nden Kent Konut 3.Etap'ta meydana gelen asansör kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:"Sitenin kamera kayıtlarından 7 kişi, 525 kg kapasiteli asansöre 7 öğrencinin ellerinde valizler ve yükler ile giriş katından bindikleri görülmektedir. Aşırı yüklenmeyi algılayan, sesli ve görsel olarak aşırı yük ikazı veren asansör de 9. kata kayıt verilmesine rağmen, devreye giren aşırı yük sistemi asansörün kayıt almasını engellemiştir. Aşırı yüklenen asansör zemin katından -1. bodrum katına doğru kaydırma yapmıştır. Bu kaydırmayı algılayan diğer bir güvenlik sistemi olan fren-paraşüt tertibatı devreye girmiş ve asansörün 1,5-2 metre hareketinden sonra -2. bodrum kata inmeden -1. bodrum katta frenleyerek yere çakılması engellenmiştir. 2016 Eylül ayında periyodik kontrolü gerçekleştirilen bu asansörde eksiklikler tespit edilmiş ve bu eksiklikler, yönetimin duyarlılığı ve bakım firması tarafından ivedilikle giderilmiştir. Asansör, mavi etiket alarak kullanılmaya uygun hale gelmiştir.""Yapılan aylık bakımlar, yıllık periyodik kontroller ve yönetimin duyarlı tutumu yanında İzmit Belediyesi'nin güvenli asansör kullanım kriterlerine göstermiş olduğu hassasiyet sayesinde büyük bir facianın önüne geçilmiş ve asansör kontrollerinin kullanıcı açısından hayati önemi olduğu, bu üzücü olay ile bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. İzmit Belediyesi olarak, kaza ile ilgili haberin ardından yerinde gerekli inceleme ve kontroller yapılmıştır. Mevcut asansörün basında belirtildiği gibi 9. kattan düşüp yere çakılması söz konusu değildir. Ayrıca, belediyemizin asansör yıllık kontrollerine verdiği önem, kırmızı etiket almış ve hiç yıllık kontrol yaptırmayan binalar ile ilgili mühür işlemi yaparak asansörün kapattırılması insan sağlığına verdiğimiz önemin de bilinmesini isteriz. Kocaeli'de ilk muayene protokolünü yapan belediye olduğumuz ve bu konudaki hassasiyetimizin kamuoyu tarafından bilinmesini bir kez daha duyururuz."