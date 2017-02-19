19.02.2017 15:27:53

İzmit Belediyesi'nden açıklama

İzmit Belediyesi, bir yayın organında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ima eden yazıyla ilgili açıklama yaptı.

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İzmit Belediyesi, bir yayın organında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ima eden yazıyla ilgili açıklama yaptı.Yayın organında ima edilen yazıyla ilgili İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'la ilgili vatandaşlarımızın nezdinde yanlış intiba oluşturabilecek bir yazı ve altındaki yorumlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması maalesef zorunlu olmuştur. 2006 yılında doğum sırasında yaşanılan talihsiz bir olay neticesinde, Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın eşinin bitkisel hayata girdiği herkesçe bilinmektedir. 10 yılı aşkın süredir İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan'ın, eşinin bakımı hususunda sağlıkçı olması ve ekonomik koşullarının varlığı sayesinde bugüne kadar yanından hiç ayırmadan ve hiçbir eksik bırakmadan vicdani olarak bütün sorumluluklarını bir eş olarak yerine getirmiştir. Ayrıca örnek gösterilecek tarzda çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışmıştır. Durum bu olduğu halde, bir yayın organında çıkan köşe yazısı, yaşanılan koşulların da benzerliği nedeniyle Başkanımızı ima eder nitelikte olmuş ve insafsız yorumlar yapılmasına neden olmuştur. Bahse konu yazıyla ilgili Başkanımızın uzaktan veya yakından hiçbir ilgisi yoktur. Kaldı ki eşinin rahatsızlığının türünde bahsedilen masaj hizmetine de ihtiyaç yoktur" denildi.