03.03.2017 15:29:29

İzmit Belediyesi, kaçak yapıları yıkıyor

İzmit Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kaçak büfe belediye ekiplerince yıkıldı.

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İzmit Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kaçak büfe belediye ekiplerince yıkıldı.İzmit Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kaçak yapılara geçit vermeyerek yıkım işlemlerini yapıyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak ve Cenk Sokak kesişim noktasında imara aykırı olarak büfe yapıldı. 11.Ada yönetimine ait büfe için Belediye Encümeni yıkım kararı aldı. Karar üzerine iş makinası yardımıyla söz konusu büfe yıkıldı.