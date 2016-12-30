30.12.2016 12:30:09

İzmirliler karın keyfini böyle çıkardı

Yılın ilk karının düşmesiyle yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, soluğu Balçova Teleferik Tesislerinde alarak karın keyfini çıkardı.

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Yılın ilk karının düşmesiyle yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, soluğu Balçova Teleferik Tesislerinde alarak karın keyfini çıkardı.İzmir'in Balçova ilçesindeki teleferik tesisleri, kentte eşine az rastlanan bir olaya tanıklık etti. Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki tesislere akın eden çok sayıda İzmirli, ender karşılaştıkları bu doğa olayının keyfini çıkardı. Çocuklarının kar özlemini gidermek için fırsat kollayan aileler ve kartopu oynayan gençler, teleferikte renkli görüntüler oluşturdu.Hem manzaranın hem karın keyfini çıkardılarKent merkezinde kar tutmadığı için ilk tercihlerinin teleferik tesisi olduğunu ifade eden Ezgi Dünyaadamı, "Ulaşım kolay olduğu için direk buraya geldik. İlk kez bu kadar yoğun bir kar gördüm. Şimdi hem manzaranın hem de karın keyfini burada çıkarıyorum" dedi.İzmir'e çok kar yağmadığı için ilk fırsatta teleferiğe çıktıklarını söyleyen üç arkadaş Burak Filiz, Taylan Sadan ve Caner Sekitmen ise "Karın tadını çıkarmak için buraya geldik ve yılın ilk karını bizim gibi görmek isteyen pek çok İzmirli de burada. Böyle güzel bir şehirde hem manzaranın hem de karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.