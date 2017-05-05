06.05.2017 11:50:37

İzmirli bisikletçiler Avrupa'da zirveyi zorluyor

Kentlerin 'bisikletle yaptığı kilometreleri' yarıştırdığı ve en çok pedal çeviren kentin kazandığı Avrupa Bisiklet Yarışmasında İzmir fırtınası esti. Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 17. olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yarışın 5. gününde 2. sıraya yerleşti.

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Kentlerin 'bisikletle yaptığı kilometreleri' yarıştırdığı ve en çok pedal çeviren kentin kazandığı Avrupa Bisiklet Yarışmasında İzmir fırtınası esti. Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 17. olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yarışın 5. gününde 2. sıraya yerleşti.Avrupa Bisiklet Yarışmasında, İzmirliler önemli bir başarı yakaladı. Bisiklete binen tüm İzmirliler, mayıs ayı boyunca kentlerinin adını taşıyan takımın bir üyesi olarak, birçok Avrupa kentinin sakinleriyle yarışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Avrupa Bisiklet Yarışmasına (European Cycling Challenge 2017) İzmir'i temsilen bu yıl bir kez daha katılan büyükşehir belediyesi, İzmirli bisiklet platformu, kulübü ve derneklerinin de büyük desteğiyle zirveyi zorladı. Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 72 bin 73 kilometre ile 17. olan İzmir, bu sene 51 kent arasında 50 bin kilometre ile şimdiden 2. sıraya yerleşerek rakiplerine meydan okudu. 1 Mayıs'ta başlayan yarışmanın 31 Mayıs tarihinde sona ereceği belirtildi.Kentlerin birbirlerine 'meydan okuması' olarak da tanımlanan yarışmada, şehrinin takımına ücretsiz kaydolan herkesin bisiklet yolculuklarını bir ay boyunca mobil uygulama ile kaydederek Avrupa şehirleri ile yarışacağı bildirildi. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Vakfı (BUGEV) da, 11 bin üyesiyle İzmir'in bu mücadelesine destek veriyor. Pazartesi gününden itibaren oluşturdukları gönüllü gruplarla İzmir Büyükşehir Belediyesi BİSİM noktalarında bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını belirten BUGEV temsilcileri, kilometreleri takip için gerekli olan NAVIKİ uygulamasının nasıl indirileceğini ve nasıl kullanılacağını göstererek BİSİM kullanımlarının da İzmir'in hanesine yazılması için çabalayacağını kaydetti.