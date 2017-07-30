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İzmir Konak'ta 112 ekibine silahlı ölüm tehdidi
30.07.2017 11:58:24

İzmir Konak'ta 112 ekibine silahlı ölüm tehdidi

Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Konak'ta geçen cuma silahlı saldırı vakasına giden 112 ekibinin silahlı ölüm tehdidine maruz kaldığını söyledi.


Olay, geçen cuma saat 20.05 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırı vakasına giden 112 ekibinin uğradığı silahlı saldırı olayını anlatan Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, "112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından 370 Stadyum ekibine sokakta ateşli silah yaralaması vakası verilmiş olup aynı zamanda emniyet teşkilatımıza da bilgi geçilmiştir. 112 ekibi hemen vakaya çıkış yapmış, 10 dakika içerisinde verilen adrese ulaşmış. Kahvehane önünde olan adres mahalline gittiklerinde yaralıyı görememeleri üzerine sürücü A.A. kahvehanede oturan vatandaşlara hitaben 'burada yaralı var mı' diye seslenmiş. O sırada bir vatandaşı ateşli silah ile yaralayan zanlı M.G. kahvehanede oturduğu masadan kalkıp ambulansa doğru yaklaşmış ve bozuk bir ses tonuyla 'siz geç kaldınız kardeş, ben yaralıyı taksiyle gönderdim' demiştir. Sürücü A.A.'nın, "Peki. Biz 112 Komuta Kontrol Merkezi ile teyit edelim, sağ olun" demesi üzerine zanlı, "Burada teyidi ben yaparım" diyerek sürücünün kapısını açmaya çalışmış. Paramedik İ.Y., 'beyefendi ne yapıyorsunuz? Lütfen uzaklaşın. Polis ekibi çağırmak zorunda bırakmayın bizi' demiş. Zanlı, ambulansın kapısını zorlayarak, 'burada polisi de, 112'yi de ben çağırırım. Şimdi de sizin canınızı alacağım' diyerek belindeki silaha davranmış ve mermiyi namluya sürdüğü görülmüştür. Bunu gören sürücü A.A., ekibe 'başınızı eğin silah var' diyerek ekibi hızla olay yerinden uzaklaştırmıştır. Zanlı yarım saat sonra taksi içinde yakalanmıştır. Zanlının pek çok suçtan sabıkasının olduğu ve yakın zamanda hapisten çıktığı da öğrenilmiştir" dedi.

"YASAL GİRİŞİMLER BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili gerekli yasal girişimlerin başladığını belirten Doğruyol, "Vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanlarımızın da bir anne, baba, kardeş, eş olduğunu unutmayarak öncelikle devlet tarafından ve vatandaşlarımız tarafından gerekli saygı, sevgi ve hoşgörüye layık olduklarını unutmamak gerekir. Gerekli gereksiz her türlü vakaya can güvencelerinden yoksun müdahaleye giden sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri değerin verilmesi ve can güvencelerinin sağlanması için ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almalı, kamu spotlarıyla, basın yayın organları gibi yöntemlerle vatandaş bilinçlendirilmelidir. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, ilgililere göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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