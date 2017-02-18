18.02.2017 12:16:14

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin, 46. olağan genel kurulu yapıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin 2016 yılı, 46. Olağan Genel kurulu Birlik Toplantı Salonunda yapıldı. Genel kurula, birliğe bağlı 50 Kredi ve Kefalet Kooperatifinden 150 delege katıldı.

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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin 2016 yılı, 46. Olağan Genel kurulu Birlik Toplantı Salonunda yapıldı. Genel kurula, birliğe bağlı 50 Kredi ve Kefalet Kooperatifinden 150 delege katıldı.Birlik Toplantı Salonunda yapılan genel kurulun, divan başkanlığını İzmir Kooperatifi Delegesi Ahmet Dere yaparken, üyeliklerini Hayrullah Şahin ile İsmet Erak yaptı. Genel kurula, başta Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Ak Parti İl Disipilin Kurulu Başkanı Hasan Özcan, Halkbank 1. ve 2. Bölge Koordinatörlüğü ile Halk Bank Şube Müdürleri, Oda Başkanları ve Birlik delegeleri katıldı.Genel kurulda bir konuşma yapan TESKOMB Genel Başkan Vekili ve İzmir Birliği Başkanı Salahaddin Hünü, en uygun faizli kredinin esnaf ve sanatkarlara verildiğini ifade ederek, "Esnaf ve sanatkarların, kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandıkları kredilerin faizi şuanda yıllık yüzde 5 olarak uygulanıyor. Vadesi bir yıla kadar olanlara ise yıllık yüzde 4 faiz uygulanıyor" dedi. Kooperatif ortaklarının eline daha fazla para geçmesini sağlamak amacı ile de kesintilerin asgari seviyeye indirildiğinin altını çizen Başkan Hünü, "Merkez Birliğimizin kredi faiz oranlarındaki düşüşe paralel olarak kullandırılan kredilerden yapılan kesintilerinde asgariye indirilmesini teminen, kredilerde yapılan kesintilerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerle komisyon oranları düşürülmüştür" diye konuştu."Yapılandırma ile ortaklarımız nefes aldı"Hünü konuşmasında, "Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak Merkez Birliğinin Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin takipteki alacaklarının yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Birliğe bağlı kooperatiflerimizde, genelge uyarınca işlem yapılmasına ve bu doğrultuda takipli borcu olan ortaklara yazı gönderilmesine karar verilerek takipli borçlu ortaklara yazı gönderilmiştir. 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kooperatife başvuruda bulunan ve taahhütname imzalayarak taksitlendirme yapan ortaklarımızla ilgili işlem yapılarak kooperatife olan borçları yapılandırılmış bu sayede zor durumdaki esnaf ve sanatkarlarımız bir nebze olsun nefes alma imkanına kavuşmuştur. Taksitlendirme yapan ortaklarımızdan ricamız taksitlerini zamanında ödemeleridir. Çünkü iki taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma iptal edilecektir" dedi."2017'nin zor bir yıl olmamasını diliyoruz"Dünyanın birçok ülkesinde ekonominin dinamiği olarak kabul edilen esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmeler için sorunlarının tespiti ile ihtiyaçlarına yönelik olarak stratejiler geliştirildiğini ve ayakta kalmaları için yeni yeni koruma önlemleri alındığını ifade eden Hünü, "Son yıllarda esnaf ve sanatkarlarımızı korumaya yönelik iç mevzuat düzenlemelerinin yanında Avrupa Birliği katılım sürecinde yapılan çalışmaları dikkate değer olarak görüyoruz. Bu kapsamda öncelikle kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, girişimciliğin geliştirilmesi, altyapı kümeleşme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi, Avrupa Birliği programlarında ve kaynaklarından esnaf ve sanatkarında faydalanmasının sağlanması, kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarımıza bu faaliyetlerin içerisinde daha çok yer verilmesi, böylece kesimimiz üzerindeki olumsuz etkilerin belirlenen öncelikler ve bu kapsamda öngörülen tedbirlerle azalacağını düşünüyoruz. 2017 yılının ülke ekonomisi açısından zor bir yıl olmamasını diliyoruz. Bu konuda başta hükümetimiz ve üst kuruluşumuzun duyarlı olacaklarını ve gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu.Esnaf ve sanatkarların vefalı insanlar olduğunu belirten Birlik Başkanı Salahaddin Hünü, "Esnaf ve sanatkarlar, kendilerine hizmet edenleri asla unutmazlar. Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman esnafımızın yanlarında oldular. Beklentilerimizden daha fazlasını verdiler. Huzurlarınızda hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını bitirdi.