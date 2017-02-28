28.02.2017 14:39:03

İzmir'e yeni okul geliyor

İstek Okulları, 32 yıllık eğitim tecrübesini İzmir'e taşıma kararı alarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde İzmirlilere hizmet verecek.

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İstek Okulları, 32 yıllık eğitim tecrübesini İzmir'e taşıma kararı alarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde İzmirlilere hizmet verecek.İstanbul'da Bedrettin Dalan tarafından kurulan İstek Vakfı Okulları, yeni eğitim-öğretim yılında İzmir'de öğrencilere kapılarını açacak. Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim zincirinde 11 anaokulu, ilkokul ve ortaokul, 10 lise, 7 fen lisesinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesini de hayata geçiren vakfın Mavişehir'de yer alan kampüsü, 8 bin metrekarelik arazide toplam 10 bin 800 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermeye hazırlanıyor.Kampüste her türlü teknik donanıma sahip 50 dersliğin yanı sıra robotik laboratuvarları, inovasyon atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, yenilenebilir enerji istasyonu, 3D laboratuvarlar, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve sanal gerçeklikle kodlama istasyonları bulunuyor.Dalan'dan mesajlarİstek İzmir Okullarının açılışı için düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İstek İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan yaptığı konuşmada, İstek kalitesini İzmir'e taşımaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi. Bedrettin Dalan, "İstek Vakfı'nın kuruluşunun temelinde her şeyden evvel Cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ün ruhu var. Onun ruhu, onun düşünceleri bu vakfın temel ilkeleridir" dedi.Dalan, FETÖ ve PDY'ye de sert eleştirilerde bulunarak, "Bir takım okullar açıldı bu ülkede ve zavallı çocuklarımızın kafasını o okulları kuran kişinin kimliği ve kişiliği ile bütünleştirdiler. Sonuçta 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık" ifadelerini kullandı.Giriş sınavı 19 Mart'taİstek İzmir Okullarına giriş sınavının 19 Mart'ta yapılacağını hatırlatan İstek Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan ise "Bizimle aynı hedefleri ve istekleri olanları 19 Mart'taki giriş sınavımıza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler izmiristekokullari.com adresini ziyaret edebilirler" diye konuştu.