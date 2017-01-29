29.01.2017 17:22:03

İzmir'e şehit ateşi düştü

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ'in saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın memleketi İzmir'in Menderes ilçesine ateş düştü.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ'in saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın memleketi İzmir'in Menderes ilçesine ateş düştü.Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın (29) cenazesi helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsisi yapılan şehit Uzman Çavuş Elmacı, memleketi İzmir'e gönderilecek.Salih Elmacı'nın iki çocuğundan biri olan şehidin acı haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin, babasının ilk eşi olan öz annesini hiç görmediği öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de baba ocağına gelerek aileye başsağlığı diledi.2013 yılında göreve başlayan şehidin en son geçen yaz memleketi İzmir'e geldiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Bulgurca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bulgurca Mezarlığı'na defnedilecek.