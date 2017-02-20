20.02.2017 11:16:53

İzmir'e 200 bin dekarlık sakız ormanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sakızın üretimini artırmak amacıyla İzmir'de sakız ormanı kuruyor. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Sakız Eylem Planı' kapsamında İzmir'de toplam 200 bin dekar alanda sakız ormanı tesis edilecek.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sakızın üretimini artırmak amacıyla İzmir'de sakız ormanı kuruyor. Bakanlık tarafından hazırlanan "Sakız Eylem Planı" kapsamında İzmir'de toplam 200 bin dekar alanda sakız ormanı tesis edilecek.Geçen günlerde 85 dekarlık alanda 3 bin 500 adet sakız ağacının bulunduğu anaçlık bir bahçe kuran Orman ve Su İşleri Bakanlığı, burada havai köklendirme metoduyla bin 300 adet sakız fidanı üretti. Bölgedeki fidanlıklarda 2014'ten bu yana 53 bin adet sakız fidanı üretilirken tabiatta bulunan 5 bin adet sakızın da aşılanması tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sakız ağacının ana vatanının Anadolu oluğunu ve İzmir'in sakız ağacı üretiminde bir dünya markası olacağını belirterek şunları söyledi:"Bu projeyle sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması, yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırılmasını sağlayacağız. Hazırladığımız eylem planı çerçevesinde 100 bin adet sakız fidanı üretmeyi hedefliyoruz."