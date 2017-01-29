29.01.2017 20:47:08

İzmir derbisi Göztepe'nin

İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, 'Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi.TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. İzmir derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerinin puan kaybettiği haftada maça daha motive olduklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının da kendilerinde strese neden olduğunu ifade eden Buruk, "Maça, diğer maçlara göre daha iyi başladık. İlk yarı gol atmamız ve pozisyonlara girmemiz iyi oldu. Rakibimizin çok genç, iyi koşan oyuncuları maçın sonuna kadar oyunun hakimi oldu. Zaman zaman pozisyonlar bulduk ama rakibimizi karşılayarak maçı geçirdik. Skoru koruma telaşı arkaya yaslanmamıza neden oldu" dedi."Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi" diyen Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyum ama Altınordu takımın hakkını vermek gerekiyor. İkinci yarı çok iyi oynadılar, gol bulabilirlerdi. Genç ve ileride futbola çok katkı yapabilecek oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.Buruk, orta sahada zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını da ifade ederek, 1 oyuncu daha transfer edebileceklerini dile getirdi.