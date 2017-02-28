28.02.2017 14:37:54

İzmir'den Çin'e yapılan ithalatta büyük artış var

İzmir'de 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9 artarak 695 milyon dolar, ithalat yüzde 26,6 artarak 759 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'e Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 oranında artarak 132 milyon dolar oldu.

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İzmir'de 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9 artarak 695 milyon dolar, ithalat yüzde 26,6 artarak 759 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'e Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 oranında artarak 132 milyon dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, İzmir'de ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 106,4 iken 2017 Ocak ayında yüzde 91,6'ya geriledi. İzmir'de ihracat 2017 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 695 milyon dolar, ithalat yüzde 26,6 artarak 759 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'den Almanya'ya yapılan ihracat 2017 yılı Ocak ayında 85 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (54 milyon dolar), İngiltere (45 milyon dolar) ve İtalya (43 milyon dolar) takip etti.Çin'den ithalatta büyük artışİzmir'e Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 oranında artarak 132 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (68 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (62 milyon dolar) izledi. 2017 yılı Ocak ayında İzmir'de en çok ihraç edilen "Örme giyim eşyası ve aksesuarı" (59 milyon dolar) fasılını "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" (52 milyon dolar), "Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler" (48 milyon dolar) ve "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" (38 milyon dolar) ihracatı takip etti.Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ege Bölgesinde Ocak ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 59,9'u İzmirli firmalar tarafından yapıldı.