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İzmir'den Çanakkale'ye yardım eli
07.02.2017 12:08:56

İzmir'den Çanakkale'ye yardım eli

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, Çanakkale'deki depremin yaşandığı andan itibaren, 83 evin hasar gördüğü Yukarıköy'e kamp kurarak yardım çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, Çanakkale'deki depremin yaşandığı andan itibaren, 83 evin hasar gördüğü Yukarıköy'e kamp kurarak yardım çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, art arda depremlerle sarsılan Çanakkale Ayvacık'a yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı AKS 110 ekiplerinin, ilk depremin olduğu 6 Şubat gününden itibaren yıkımın büyük olması nedeniyle yardım için koştuğu Ayvacık'a bağlı 250 haneli Yukarıköy'de 83 ev oturulamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, depremde hasar gören Küçükkuyu Belediye Başkanının yardım talebi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, belediye başkanının yıkımın ağırlıklı olarak Yukarıköy'de olduğu ve bu bölgenin yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirtmesi üzerine 6 Şubat öğle saatlerinden itibaren bölgede hizmet vermeye başladı. İtfaiye Arama, Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse öncülüğündeki ekipte, 5 sağlık görevlisiyle birlikte toplam 22 personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İzmir İtfaiyesi, Yukarıköy'e 2 deprem, çadırı, 1 adet de deprem konteyneri kurdu. Birisi AKS 110 aracı olmak üzere toplam 5 araçla konuşlanan İzmir itfaiyesi, depremzedelere hem sağlık hizmeti veriyor, hem de zarar gören bölgeyi tek tek dolaşarak binaların hasar durumlarını tespit ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan deprem çadırları 40 metrekare büyüklüğünde ve her biri 30'ar kişi kapasiteli olduğu öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi burada kalan depremzedelerin battaniye ve kumanya gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca bölgedeki vatandaşların ilk sağlık kontrolleri de AKS 110 personeli tarafından deprem bölgesinde yapılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat 06.51'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bir çok köyde hasara neden olmuştu. Yaşanan artçı depremler sonrasında saat 13.58'i gösterdiğinde aynı bölgede bu kez 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Son olarak 7 Şubat sabahı 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yaşanan depremlerde 13 köyde 313 evin hasar gördüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

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