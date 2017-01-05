05.01.2017 22:51:51

İzmir'deki terör kurbanının acı haberi köyüne ulaştı

zmir'de terör saldırısı sonucu şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne acı haber ulaştı

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zmir'de terör saldırısı sonucu şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne acı haber ulaştı.Edinilen bilgiye göre; İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırıda şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyü doğumlu olduğu öğrenildi.Çayıraltı Köyü Muhtarı Kamil Gezer, terör saldırısında şehit olan Musa Can'ın uzun yıllar önce İzmir'e ailesi ile birlikte gittiğini, orada evlendiğini söyledi. Şehidin anne ve babasının cenazelerinin İzmir'de defnedildiğini ifade eden Gezer, ailenin köyde bir evleri ve tarlaları olduğunu, yaz aylarında geldiklerini söyledi. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Gezer, şehit ailesine baş sağlı dileklerini iletti.Uzun yıllardır İzmir'de yaşadığı öğrenilen Şehit Musa Can'ın amcasının oğlu Zeki Can, cenazenin İzmir'de defnedileceğini söyledi.