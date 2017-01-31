31.01.2017 22:05:19

İzmir'deki PKK/KCK operasyonunda sıcak gelişme

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenden 5'i adli kontrol şartıyla, 12'si ise emniyettek

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İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenden 5'i adli kontrol şartıyla, 12'si ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.PKK terör örgütünün çağrısına uyup, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonları protesto etmek amacıyla 29 Aralık 2015'te düzenlenen mitinge katılan, PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi olduğu değerlendirilen ve derslere girmeyip boykot eden 22 öğretmen hakkında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş, 17 öğretmen gözaltına alınmıştı.Terör örgütü ile ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenlerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)